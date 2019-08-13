Состоялся четвертый этап конкурса «Снайперский рубеж» (ФОТО)

13 августа 2019 18:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Проведен четвертый этап конкурса «Снайперский рубеж», который проходит в рамках Армейских международных игр-2019, передает Trend со ссылкой на Минобороны.

Согласно условиям этого этапа, из каждой команды, участвующей в конкурсе, отбираются по два участника и создаются смешанные снайперские пары.

В ходе проведения этапа «Международная дуэль смешанных снайперских пар» азербайджанские снайперы, соревнующиеся вместе со снайперами из команд Киргизии и Монголии, заняли второе и третье места соответственно.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции
Нагорно-карабахский конфликт 12 августа 09:44
РГУ Минобороны Казахстана закупит лекарства
Тендеры 8 августа 18:20
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 8 августа 10:22
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 7 августа 09:42
На полигоне Алабино в Москве создан азербайджанский павильон (ФОТО)
Общество 6 августа 19:18
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 6 августа 10:07
Лента новостей
Цена нефти Brent превысила $60 за баррель
В мире 20:07
«Карабах» и АПОЭЛ назвали составы
Общество 19:59
Министр обороны Азербайджана посетил передовые подразделения (ФОТО)
Общество 19:27
Китай и США договорились провести телефонные переговоры по торговле в течение двух недель
В мире 19:20
Тайфун "Кроса" может вызвать наводнение в Приморье
В мире 19:17
Наземная станция ГЛОНАСС может появиться на Фиджи
В мире 18:29
Эндокринолог назвала причины детского ожирения
В мире 18:12
Роскосмос и Росатом займутся моделированием гиперзвукового оружия
В мире 18:10
Дмитрий Песков объяснил причину переноса встречи лидеров России, Ирана и Азербайджана
Политика 16:22