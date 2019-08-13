Состоялся четвертый этап конкурса «Снайперский рубеж» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Проведен четвертый этап конкурса «Снайперский рубеж», который проходит в рамках Армейских международных игр-2019, передает Trend со ссылкой на Минобороны.

Согласно условиям этого этапа, из каждой команды, участвующей в конкурсе, отбираются по два участника и создаются смешанные снайперские пары.

В ходе проведения этапа «Международная дуэль смешанных снайперских пар» азербайджанские снайперы, соревнующиеся вместе со снайперами из команд Киргизии и Монголии, заняли второе и третье места соответственно.

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