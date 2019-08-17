В Азербайджане продолжается масштабная реконструкция автомобильных дорог (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Шабране реконструируется автомобильная дорога общей протяженностью 25 километра.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, автомобильная дороги местного значения Шабранского района Сурра - Дюз Биличи - Горган - Чинарлы соответствует четвертой технической категории.

Дорога была построена в прошлом веке с грунтовым покрытием и работала без капитального ремонта и вызывала трудности при интенсивном движении транспортных средств. В настоящее время эти трудности далеко позади.

Старый слой асфальтобетонного покрытия выскоблен специальной техникой, для восстановления технических параметров дороги насыпан грунт, неровности заполняются новым грунтом и утрамбовываются.

Непригодные оросительные трубы на протяжении всей дороги извлечены и заменены новыми. Кроме этого, согласно строительному проекту укладывается новая дорожная основа и дорога уже готова к покрытию двумя слоями асфальтобетона.

(Автор: Самир Али)

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