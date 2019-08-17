В Азербайджане продолжается масштабная реконструкция автомобильных дорог (ФОТО)

17 августа 2019 07:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Шабране реконструируется автомобильная дорога общей протяженностью 25 километра.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, автомобильная дороги местного значения Шабранского района Сурра - Дюз Биличи - Горган - Чинарлы соответствует четвертой технической категории.

Дорога была построена в прошлом веке с грунтовым покрытием и работала без капитального ремонта и вызывала трудности при интенсивном движении транспортных средств. В настоящее время эти трудности далеко позади.

Старый слой асфальтобетонного покрытия выскоблен специальной техникой, для восстановления технических параметров дороги насыпан грунт, неровности заполняются новым грунтом и утрамбовываются.

Непригодные оросительные трубы на протяжении всей дороги извлечены и заменены новыми. Кроме этого, согласно строительному проекту укладывается новая дорожная основа и дорога уже готова к покрытию двумя слоями асфальтобетона.

(Автор: Самир Али)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Масаллинском районе завершается реконструкция дороги, которой пользуются 38 тыс. человек (ФОТО)
Общество 20 июня 12:51
В Азербайджане продролжается масштабная реконструкция и строительство дорожной инфраструктуры
Общество 19 июня 13:58
В Азербайджане продолжаются масштабные работы по строительству и восстановлению дорожной инфраструктуры (ФОТО)
Экономика 1 мая 15:56
В Баку возобновят движение на "Баладжарском спуске"
Общество 1 мая 14:28
В бакинских поселках идет масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
Общество 29 апреля 22:14
В Баку продолжаются масштабные работы по ремонту автодорог (ФОТО)
Общество 11 апреля 17:25
Лента новостей
Консорциум TAP о модификациях для удвоения пропускной способности трубопровода
Энергетика 08:00
Алкоголь в барах в Буэнос-Айресе подорожает на четверть
В мире 07:34
Пять человек погибли из-за удара молнии на Кубе
В мире 07:11
Президент Мексики выступил против казни стрелка из Эль-Пасо
В мире 06:40
Минобороны Японии утвердило план закупки F-35B у США
В мире 06:31
Трамп обсудил с советниками перспективы соглашения с талибами
В мире 06:15
Сбой в системе пограничного контроля США коснулся нескольких аэропортов
В мире 05:53
Роскосмос разработал способ сделать спутники "невидимыми"
В мире 05:51
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
В мире 05:30