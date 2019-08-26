В Азербайджане начались тренинги для учителей дошкольных групп

БАКУ /Trend/ - Для учителей, которые будут преподавать в подготовительных группах, предусмотрено проведение тренингов.

Об этом на пресс-конференции, посвященной вопросам приема документов для обучения в дошкольных группах, сказал завсектором общего образования минобразования Азербайджана Фирудин Хамзаев, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что в Баку эти тренинги уже начались.

«Они пройдут также в регионах страны», - сказал Хамзаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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