Наконец-то завоевала «золото» - юная гимнастка

БАКУ /Trend/ - Юная азербайджанская спортсменка Лала Гебейбейова, занявшая первое место на 26-м Чемпионате Азербайджана и Баку по художественной гимнастике в упражнении со скакалкой среди гимнасток в возрастной категории "юниоры" очень рада своей победе. Об этом гимнастка сказала Trend в субботу.

«Наконец-то завоевала «золото», очень рада своей победе. Благодарна и посвящаю свою медаль тренеру. Это не первые мои крупные соревнования, однако волнение присутствовало. Может, это и сказалось на выступлении, потому что я могла показать лучший результат», - сказала она.

Юная гимнастка подчеркнула, что все финалистки чемпионата сильные спортсменки, поэтому соревноваться было нелегко.

«Сегодня в зрительном зале присутствует моя мама, ее поддержка очень важна для меня. Когда мама рядом, это придает мне уверенности», - добавила Гебейбейова.

Отметим, что соревнования 26-го Чемпионата Азербайджана и Баку по художественной гимнастике проходят 29-31 августа. Сегодня, в заключительный день соревнований, проходят финалы по отдельным предметам.

В трёхдневном турнире участвуют более 100 гимнасток, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, Республиканскую комплексную спортивную школу, клуб "АйУлдуз", Олимпийский спортивный центр "Сярхядчи", Дворец водных видов спорта, спортивный клуб "Забрат", клуб "GymKids", спортивную школу министерства внутренних дел Азербайджана, Культурный центр "Зиря", спортсменки из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, а также поселка Шаган.

Соревнования проходят в возрастных категориях "малыши" (2009-2011 годов рождения), "пре-юниоры" (2007-2008 гг.), "юниоры" (2004-2006 гг.) и "взрослые" (2003 года рождения и старше).

(Автор: Джани Бабаева)

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