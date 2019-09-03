За летний сезон Бакинский автовокзал обслужил более 1 млн пассажиров (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В летний сезон в Бакинском международном автовокзальном комплексе наблюдался рост пассажиров, следовавших в международных и междугородних направлениях, сказала во вторник Trend глава пресс-службы комплекса Парвин Мамедова.

По словам главы пресс-службы, за три месяца вокзал обслужил более одного миллиона пассажиров: «За указанный период автовокзал реализовал 38 089 рейсов, посредством которых было перевезено 1 014 748 пассажиров. Из них 92 916 человек – это пассажиры, которые направлялись в Стамбул, Марнеули, Тбилиси и Батуми. Остальные следовали в Гянджу, Газах, Губу, Мингячевир, Гусар и Шеки».

Пресс-секретарь напомнила, что в этом сезоне последний рейс в Батуми будет отправлен четвертого сентября.

Напомним, что билеты можно ежедневно приобрести в кассах автовокзала или за 10 дней до поездки.

Желающие приобрести билеты онлайн могут приобрести их на сайте https://avtovagzal.az/ или через мобильное приложение.

Бакинский международный автовокзал контролирует только автобусы, которые функционируют на территории автовокзала.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.