Швейцария внимательно следит за социальными реформами в Азербайджане - посол

6 сентября 2019 16:50 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В министерстве труда и социальной защиты состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Швейцарии в Азербайджане Муриэлем Пеневейре и руководителем Швейцарского офиса сотрудничества Симоне Хаеберли.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство, рассказав о достижениях успешной социально-экономической политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева, министр Сахиль Бабаев сказал, что в стране достигнуты важнейшие продвижения в социальной сфере. Министр довел до внимания гостей, что повышение минимальных зарплат, пособий, повышение минимальных пенсий, решение трудностей населения в связи с проблемными кредитами, в целом социальные реформы в этом году затронуло 4,2 миллиона человек. Бабаев также рассказал об усовершенствовании системы труда, занятости, социальной защиты согласно современным рабочим принципам, организации социальных услуг посредством Центров DOST по принципу единого окна, реформах в сфере расширения применения электронных систем.

Далее министр отметил, что в рамках проекта Инвестиционной среды и конкуренции агробизнеса Азербайджана продолжается успешное сотрудничество со Швейцарским офисом сотрудничества и Государственным комитетом Швейцарии по экономическим делам (SECO). Было отмечено, что усовершенствование механизмов контроля Государственной службы инспекции труда при министерстве, разработка современной методологии и процедур для повышения потенциала Службы, техническая поддержка Международной финансовой корпорации (IFC) министерству в сфере анализа и оценки рисков осуществляется в рамках сотрудничества с SECO.

Пеневейре подчеркнул, с интересом следит за социальными реформами в стране, отметил важность расширения связей, обмена опытом и информацией между двумя странами в соответствующих сферах.

На встрече также обсуждено развитие сотрудничества в сфере организации социальных услуг по принципу единого окна, реабилитации лиц с инвалидностью, организации различных тренингов для сотрудников министерства и других.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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