В Баку перенесена автобусная остановка (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку перенесена автобусная остановка перед выходом из тоннеля на пересечении улиц Фатали хана Хойского и Кёроглу Рагимова, мешающая транспортному потоку, сообщает в среду Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Остановка создана в виде заездного «кармана» для автобусов и перенесена вперед, ближе к торговому центру "Gənclik Mall".

В результате на территории улучшилась ситуация с транспортом, пассажиры могут безопасно и удобно пользоваться автобусными маршрутами.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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