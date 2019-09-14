В некоторых школах Азербайджане нет системного подхода к коренному решению проблем - замминистра

В некоторых школах Азербайджане нет системного подхода к коренному решению проблем, несмотря на то, что сталкиваются с ними ежегодно.

Об этом сказала замминистра образования Махаббат Велиева, сообщает в субботу Trend.

Заместитель министра считает, что между районными отделами образования и самим министерством необходимо тесное сотрудничество.

Велиева добавила, что в новом учебном году министерство должно оказать соответствующую поддержку райотделам образования в решении таких важных вопросов, как привлечение к учебе уклоняющихся учеников, сотрудничество школы и родителей, распространение в школах передового опыта, повышение уровня профессионализма учителей, и помощь в создании определенной системы в этой сфере.

Затронув другую проблему, замминистра добавила, что в прошлом году были утверждены новые правила внутришкольного диагностического оценивания, на которые сегодня ссылаются школы. «Но, к сожалению, мы все еще говорим о его технической и организационной стороне. Мы все еще не дошли до содержания этого оценивания с точки зрения влияния на общее формирование, образование, будущее учащихся. Думаю, что это одна из самых серьезных проблем, а может даже, одна из главных причин субъективности внутришкольного оценивания и недовольства им», - сказала Велиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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