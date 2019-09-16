На дороге в Шамахы перевернулся RAV 4, есть погибший и раненый

16 сентября 2019 16:23 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На дороге Баку-Шамахы произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом

Как сообщает в понедельник Trend, происшествие случилось на участке Гобустанского района автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах.

Водитель автомобиля марки RAV 4, житель Баку Алыев Ариф Мустафа оглу 1967 года рождения потерял управление, и машина, столкнувшись с придорожным столбом, перевернулась. В результате водитель погиб на месте, а пассажир — житель Шамахинского района Исаев Абилхан Шахиб оглу помещен в больницу с телесными повреждениями различной тяжести.

По факту ведется расследование.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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