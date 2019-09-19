Эльчин Бабаев встретился с президентскими стипендиатами БГУ (ФОТО)

19 сентября 2019 15:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ректор Бакинского государственного университета (БГУ) Эльчин Бабаев встретился со студентами юридического факультета, показавших высокие результаты на вступительных экзаменах 2019/2020 учебного года и удостоенных президентской стипендии.

Ректор поздравил стипендиатов и пожелал им успехов в учебе, отметив, что, быть членом коллектива БГУ в год его 100-летия высокая честь.

Говоря о заботе и внимании, которое Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева оказывают образованию и науке, Эльчин Бабаев выразил уверенность, что стипендиаты будут стремиться стать всесторонне образованными, высококвалифицированными специалистами, будут руководствоваться принципами патриотизма и интересами государства в своей деятельности, еще выше вознесут честь и славу БГУ.

Эльчин Бабаев подчеркнув, что вуз вышел на новый этап развития, отметив, что основными целями являются совершенствование образования, исследований, инноваций, социальной жизни и международных связей БГУ. Ректор сказал, что с целью интеграции науки и образования, омоложения научного потенциала, приобщения молодого поколения к исследованиям еще со студенческих лет, для привлечения студентов, зачисленных в вуз с высокими баллами, в том числе президентских стипендиатов, проявляющих интерес к исследованиям, проводится ряд реформ и интенсивная работа.

Эльчин Бабаев, подчеркнул, что в БГУ в текущем учебном году внедрено много инноваций, отметил, что внесены изменения в форму и содержание образования, заново разработаны программы многих дисциплин в соответствии с государственной политикой в области науки и образования и спросом на рынке труда. По словам ректора, дабы усилить интеграцию науки и образования, сотрудники научно-исследовательских институтов, центров и лабораторий БГУ вовлечены в образовательный процесс. Кроме того, по его словам, с целью организации учебной стажировки студентов в соответствующих научных центрах, повышения качества научных исследований и создания новых лабораторий и аудиторий, капитально отремонтированы, оснащены современными приборами и оборудованием. Он отметил, что проводится реконструкция здания общежития, комплекс столовой вуза приведен в соответствие с современными стандартами и обеспечивается качественной пищей.

Информируя студентов об экзаменационной сессии, ее организации и формах проведения, Эльчин Бабаев подчеркнул, что в случае, если у них возникнут те или иные пожелания, предложения или проблемы, они смогут обратиться в письменной форме через специальный бокс, установленный в главном корпусе БГУ, а также посредством раздела «Ректору от студента» на официальном сайте вуза bsu.edu.az.

Далее, выступили проректоры Айдын Кязимзаде, Ирада Алиева, советник ректора Алиш Агамирзаев, а также президентский стипендиат Сейидбейим Гусейнова.

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  • Эльчин Бабаев встретился с президентскими стипендиатами БГУ (ФОТО)
  • Эльчин Бабаев встретился с президентскими стипендиатами БГУ (ФОТО)
  • Эльчин Бабаев встретился с президентскими стипендиатами БГУ (ФОТО)
  • Эльчин Бабаев встретился с президентскими стипендиатами БГУ (ФОТО)
  • Эльчин Бабаев встретился с президентскими стипендиатами БГУ (ФОТО)
  • Эльчин Бабаев встретился с президентскими стипендиатами БГУ (ФОТО)
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