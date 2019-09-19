Дина Аверина заняла первое место на Чемпионате мира в Баку в упражнении с лентой

БАКУ /Trend/ - Российская гимнастка Дина Аверина с результатом 21.800 балла заняла первое место на 37-м Чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнении с лентой, сообщает Trend.

Второе место заняла - Линой Ашрам (Израиль, 20.750 балла), на третьей позиции расположилась Екатерина Селезнева (Россия, 20.650 балла).

Отметим, что 37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в столице Азербайджана 16-22 сентября. В Чемпионате в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны.

Гимнастки выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также названы имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020.

Девиз Чемпионата - «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

Азербайджан на соревнованиях представляют девять спортсменок. В индивидуальной программе это Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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