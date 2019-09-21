Произведения IV Международного скульптурного симпозиума «Песня камня» посвящены гениальному поэту Насими (версия 2)

(добавлены подробности. Первая версия опубликована в 12:15)

БАКУ/Trend/ - Как и каждый год, в этом году в археологическо-этнографическом музейном комплексе «Гала» начался IV Международный скульптурный симпозиум под названием «Песня камня».

Как сообщает в субботу Trend, на этот раз произведения, созданные на симпозиуме, посвящены творчеству азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими, 650-летний юбилей которого отмечается. В нынешнем симпозиуме принимают участие 11 скульпторов из восьми стран.

В настоящее время скульпторы из России, Румынии, Беларуси, Китая, Ирана, Латвии, Болгарии и Азербайджана, на территории археологическо-этнографического музейного комплекса «Гала» создают из камня аглая скульптуры, посвященные творчеству Насими.

Иранский скульптор Саид Ахмади отметил, что впервые участвует в проекте. Он сказал, что, как и его коллеги, будет участвовать в этом симпозиуме с произведениями, которые он создал, вдохновляясь творчеством Насими: «Для создания этих произведений требуется определенное время. Однако следует думать о том, что результат этого труда будет хорошим. Мы всеми силами стремимся к этому. Надеюсь, что нынешний симпозиум будет интересным и запоминающимся».

Белорусский скульптор Алексей Врублевский отметил, что он близко знаком с творчеством Насими. Газели поэта вызывают у него приятные впечатления. Алексей Врублевский сказал, что свои произведения он создает, вдохновляясь поэзией поэта. «Я также впервые участвую в этом мероприятии. Уже несколько дней мы работаем вместе. Верю, что в результате будет создано произведение искусства, составляющее полное единство с творчеством Насими», - сказал белорусский скульптор.

Наш соотечественник, азербайджанский скульптор Фарман Гасымов принимает участие в конкурсе с неординарным и весьма интересным произведением под названием «Воплощение».

«Ежегодное проведение подобных мероприятий очень знаменательно. В симпозиуме принимают участие мастера искусств из различных стран, что также создает возможность для обмена опытом и мастерством. Другой положительной стороной мероприятия является то, что мастера из зарубежных стран получают возможность глубже ознакомиться с творчеством Насими. Одним словом, они языком искусства доводят до людей богатое творчество поэта. Желаю всем успехов», - сказал он.

Отметив, что принимал участие в подобных грандиозных симпозиумах в ряде стран мира, российский скульптор Николай Карлиханов сказал, что в каждой стране он участвовал с разными произведениями и выразил уверенность в том, что, вдохновляясь творчеством Насими, создаст для этого симпозиума совершенное произведение.

Другие скульпторы также подчеркнули значимость мероприятия, которое проводится в нашей стране уже в четвертый раз, отметили, что их произведения понравятся посетителям и внесут свой вклад в симпозиум.

Отметим, что IV Международный скульптурный симпозиум «Песня камня» проводится с 2016 года.

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