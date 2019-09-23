В Азербайджане для учителей пройдут тренинги по совершенствованию английского языка

БАКУ/Trend/ - В рамках проекта “Обучение для успеха" (SPEX) в Азербайджане будут проведены тренинги по совершенствованию знания английского языка.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Управление образования города Баку, основной целью тренингов является повышение навыков разговорного английского языка учителей, совершенствование языковой и преподавательской квалификации, развитие применения практических знаний во время уроков.

Тренинги, которые будут проводить профессиональные педагоги British Council на основе результатов международного теста Аptis, будут организованы в центрах обучения в Сабаильском, Сураханинском и Хатаинском районах.

В тренингах, которые планируется проводить два раза в неделю, примут участие 370 учителей английского языка.

Учителя, успешно завершившие обучение, будут допущены до следующего этапа проекта — тренингам по методологии. Учителям, успешно прошедшим обучение, будут выданы сертификаты.

Отметим, что проект “Обучение для успеха" (SPEX) осуществляется в рамках взаимного сотрудничества Управления образования города Баку и British Council.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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