В Казахстане состоялся Международный форум юстиции мирового масштаба - ФОТО

БАКУ/Trend/- 18 сентября 2019 года в Казахстане состоялся Международный форум юстиции «Управление юстицией: глобальные тенденции и лучшая практика», сообщает Trend со ссылкой на организаторов.

Мероприятие было организовано Международной ассоциацией судей, Международной ассоциацией судебного администрирования и Верховным судом Казахстана. На международном мероприятии мирового масштаба было представлено более 1000 участников из 118 стран мира. Своим опытом поделились председатели и заместители председателей Верховных судов Сербии, Грузии, Молдовы, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, России и других государств, а также государственные деятели и должностные лица министерств юстиции, в том числе влиятельные международные эксперты в сфере управления юстицией из США, Сингапура, Японии, Англии, Италии, Франции, Саудовской Аравии и других стран.

В ходе заседания состоялась широкая дискуссия предстоящих задач, касающихся эффективности отправления правосудия в мире, организации судебной системы и управление ею, применения информационных технологий в судебной деятельности, глобальных угроз юстиции и путей их решения.

Вызывает гордость тот факт, что открытие мероприятия и модерация первой части проходили под председательством нашего соотечественника Рамина Гурбанова, президента Европейской комиссии по эффективности правосудия Совета Европы (CEPEJ - СЕПЕЖ).

В первой части мероприятия со вступительной речью выступили бывший глава судебной системы Великобритании, ныне председатель Суда Международного финансового центра Астаны лорд Вульф, президент Международной ассоциации судей Тони Пагоне, президент Международной ассоциации по судебному администрированию Марк Беер и председатель Верховного суда Казахстана Жакип Асанов.

Также, прошли двусторонние встречи между президентом Европейской комиссии по эффективности правосудия (СЕПЕЖ) Рамином Гурбановым и председателем Верховного Суда Казахстана Жакипом Асановым и другими председателями Верховных Судов стран Европы и Азии.

Не случайно, что открытие такого международного мероприятия по управлению юстицией было делегировано руководителю одной из самых влиятельных специализированных учреждений Совета Европы - Европейской комиссия по эффективности правосудия (СЕПЕЖ), отвечающей за повышение эффективности и качества правосудия на всем европейском пространстве.

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