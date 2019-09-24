Глава Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с губернатором Стамбула Али Ерликая (ФОТО)

24 сентября 2019 17:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глава Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с губернатором Стамбула Али Ерликая, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Комитет.

На встрече были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе, проблемы азербайджанцев, в 1990-х годах переехавших и неофициально проживающих в Турции.

В мероприятии участвовал генконсул Азербайджана в Стамбуле Месим Гаджиев и глава Миграционного управления Стамбула Реджеп Бату.

Мурадов подчеркнул, что проблемы азербайджанцев, незаконно проживающих в Стамбуле, находятся под контролем Президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в связи с чем перед соответствующими государственными структурами двух стран, в том числе, Госкомитетом по работе с диаспорой поставлены конкретные задачи.

Глава Комитета напомнил, что в протоколе восьмого заседания Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджана и Турции, проведенного в Баку, отражены важные положения по решению проблемы, добавив, что подписание документа имеет важное значение в свете быстрого и эффективного решения вопроса.

Губернатор Али Ерликая выразил готовность принять все необходимые меры для решения проблемы. Ерликая добавил, что оформление разрешений на проживание неофициально находящихся на территории Турции азербайджанцам, является самым оптимальным вариантом выхода из сложившейся ситуации.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Глава Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с губернатором Стамбула Али Ерликая (ФОТО)
  • Глава Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с губернатором Стамбула Али Ерликая (ФОТО)
  • Глава Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с губернатором Стамбула Али Ерликая (ФОТО)
  • Глава Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с губернатором Стамбула Али Ерликая (ФОТО)
  • Глава Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с губернатором Стамбула Али Ерликая (ФОТО)
  • Глава Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с губернатором Стамбула Али Ерликая (ФОТО)
  • Глава Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с губернатором Стамбула Али Ерликая (ФОТО)
  • Глава Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с губернатором Стамбула Али Ерликая (ФОТО)
  • Глава Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с губернатором Стамбула Али Ерликая (ФОТО)
  • Глава Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с губернатором Стамбула Али Ерликая (ФОТО)
Новости по теме
В январе-августе 2019 года в Турции было зарегистрировано 70 китайских компаний
Турция 16:17
Глава Госкомитета выразил поддержку азербайджанцам в Стамбуле (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 14:57
Азербайджан лидирует в регионе в области применения искусственного интеллекта
ИКТ 13:44
В Стамбуле произошло сильное землетрясение
Турция 12:28
Из каких городов Турции было больше всего экспортировано товаров в Туркменистан?
Турция 10:49
В Турции неизвестный открыл огонь из ружья: есть пострадавшие
Турция 05:56
Лента новостей
Любовь молодых на берегу Каспия – из Тебриза в Баку (ВИДЕО)
Культура 18:15
Предприятие "Гейчай-Суд" огласило показатели экспорта фруктовых соков за 8 месяцев 2019 года
Бизнес 18:08
FAO: Наичувствительные секторы в Азербайджане - сельское хозяйство, водные ресурсы и лесоводство
Общество 18:02
В Узбекистане построят ветряную электростанцию с участием китайского инвестора
Энергетика 18:01
Центробанк Азербайджана выставит на продажу краткосрочные ноты
Финансы 17:58
Названы основные причины снижения ПИИ в Грузии (Эксклюзив)
Финансы 17:56
Генсек: ОИС всегда осуждала агрессию Армении в отношении Азербайджана
Политика 17:53
ВВС Турции продолжают полеты в воздушном пространстве Сирии
Турция 17:47
Посол: Необходимо решить нагорно-карабахский конфликт в ближайшее время
Нагорно-карабахский конфликт 17:44