Свыше 17% образцов пчеловодческой продукции, вынесенных на ярмарку в Баку, признаны некачественными - Агентство

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности провело лабораторную проверку образцов мёда, которые будут вынесены на продажу на 20-й республиканской ярмарке-выставке пчеловодческой продукции в Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

Из 3241 взятых образцов 562, то есть, 17,34%, не соответствовали показателям качества и пищевой безопасности.

Продукция, показатели которой не соответствует качеству и стандартам пищевой безопасности, не будет допущена к продаже, и до окончания ярмарки будет храниться на карантине, на складе ОАО «Аграрные заготовки и снабжение» по адресу: Ходжагасанская дорога, 57 (рынок «Мейвели»).

Напомним, что ярмарка организована ОАО «Аграрная заготовка и снабжение» при министерстве сельского хозяйства совместно с Ассоциацией пчеловодов Азербайджана. Ярмарка-выставка пчеловодческой продукции пройдет с 28 сентября по 18 октября по адресу: проспект Фатали хана Хойского, 10 в Наримановском районе (территория Республиканского стадиона имени Тофига Бахрамова).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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