Министр: нас ожидает еще более ответственный и напряженный - "олимпийский" год (ФОТО) (версия 2)

27 сентября 2019 21:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов встретился с министром спорта России Павлом Колобковым, передает в пятницу Trend.

Азад Рагимов поприветствовал гостей и отметил, что соглашение, подписанное между правительством Азербайджана и правительством Российской Федерации в области спорта в сентябре 2018 года, было очень успешно реализовано. Министр сказал, что документ сказал исключительную роль в развитии спорта.

"Соглашение играет очень важную роль в развитии спорта в обеих странах и воспитании нового поколения спортсменов. Почти во всех проводимых в Азербайджане международных мероприятиях, российские спортсмены принимают активное участие, занимают высокие места. Если учитывать, что следующий год будет "олимпийским" годом, нас ожидает еще более ответственный и напряженный год".

Выразив благодарность за прием, Павел Колобков, в свою очередь, рассказал о важности Сочинского соглашения, подписанного в 2018 году, и об успехах, достигнутых за прошедший год благодаря взаимному сотрудничеству.

Министр сообщил, что впервые в августе 2020 года в Казани пройдут спортивные соревнования стран СНГ. В молодежном турнире примут участие более 2000 гостей.

"Азербайджан, в прямом смысле слова, стал спортивной страной. Будь спортивная инфраструктура или организация спортивных мероприятий проходит на самом высоком уровне. Мы уверены, что спортивные соревнования стран СНГ, которые пройдут в Казани впервые в 2020 году, надолго останутся в памяти любителей спорта. Если следующий турнир, который состоится в 2022 году, будет проведен в Азербайджане, то уже сейчас можно сказать, что все будет на высоком уровне", - отметил министр.

В завершение встречи министр спорта Российской Федерации Павел Колобков пригласил министра молодежи и спорта Азербайджана Азада Рагимова принять участие в Международном спортивном форуме "Россия - спортивная страна", который состоится 10-11 октября 2019 года в Нижнем Новгороде.

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  • Министр: нас ожидает еще более ответственный и напряженный - "олимпийский" год (ФОТО) (версия 2)
  • Министр: нас ожидает еще более ответственный и напряженный - "олимпийский" год (ФОТО) (версия 2)
  • Министр: нас ожидает еще более ответственный и напряженный - "олимпийский" год (ФОТО) (версия 2)
  • Министр: нас ожидает еще более ответственный и напряженный - "олимпийский" год (ФОТО) (версия 2)
  • Министр: нас ожидает еще более ответственный и напряженный - "олимпийский" год (ФОТО) (версия 2)
  • Министр: нас ожидает еще более ответственный и напряженный - "олимпийский" год (ФОТО) (версия 2)
  • Министр: нас ожидает еще более ответственный и напряженный - "олимпийский" год (ФОТО) (версия 2)
  • Министр: нас ожидает еще более ответственный и напряженный - "олимпийский" год (ФОТО) (версия 2)
  • Министр: нас ожидает еще более ответственный и напряженный - "олимпийский" год (ФОТО) (версия 2)
  • Министр: нас ожидает еще более ответственный и напряженный - "олимпийский" год (ФОТО) (версия 2)
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Министр: нас ожидает еще более ответственный и напряженный - "олимпийский" год (ФОТО)
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