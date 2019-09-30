В Баку строится 7 пешеходных переходов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку строится семь наземных и подземных пешеходных переходов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Как сообщили в Агентстве, сегодня в Баку ведется строительство пяти переходов:

- подземный переход на пересечении проспекта Гейдара Алиева и улицы Зеки Мамедова. Протяженность перехода 80,2 метра, высота три метров, ширина галереи – 4,4 метра. Строительство завершено на 75 процентов.

- наземный переход на пересечении Московского проспекта с улицей 20 Января («Шамахинка»). Это открытый подвесной переход, основная часть перехода будет держаться на тросах. Здесь три входа-выхода, общая протяженность перехода 130 метров, ширина – три метра, высота над уровнем дороги - 5,5 метра. В переходе установлено два лифта, строительство перехода завершено на 80 процентов.

- надземный пешеходный переход на 3,6-м километре дороги Гала-Пираллахи. Протяженность строения 45 метров, ширина – 3,5 метров, высота над дорогой – 5,5 метров. Строительство фундамента и опор моста уже завершено.

- наземный пешеходный переход на дороге Мардакян-Загульба протяженностью 59,4 метров. Строительство фундамента, опор и лестничной части перехода уже завершено.

- наземный переход на Неапольской улице в Хатаинском районе протяженностью семь метров, при ширине – 3,6 метров и высоте над дорогой в 9,4 метра. Порядка 65 процентов строительных работ уже завершено.

В то же время, на одном из участков строительство перехода уже завершено. Этот объект расположен вблизи Хокмалинского круга, на 13 километров автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах. Этот открытый переход, шириной в три метра и высотой над дорогой 5,5 метров, построен на железобетонных опорах из металлоконструкций.

Еще два перехода строятся на территории Гарадагского района Баку. Один из них расположен на 39-м километре дороги Баку-Алят-Газах-госграница Грузии в поселке «Умид», а второй на 49-м километре в жилом массиве «Йол эви». Эти открытые переходы тоже строятся из металлоконструкций, их протяженность составит 51 метров, ширина четыре метров. Уже заложены фундаменты опор на этих объектах.

Напомним, что в 2016-2018 годы в столице было построено три подземных и 19 наземных пешеходных перехода.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.