Главный пирс Бакинского бульвара закрылся на ремонт

БАКУ /Trend/ - Вход на главный пирс Бакинского бульвара, находящегося рядом с Башней с часами (бывшая "Парашютная вышка"), несколько дней как закрыт, сообщает в понедельник Trend.
Вход на территорию пирса огорожен металлическими барьерами.
Глава пресс-службы Управления Приморского национального бульвара Гюнай Эльмаргызы сообщила Trend, что на территории идут ремонтно-строительные работы. «В данное время там идут ремонтно-строительные работы, поэтому вход на пирс временно закрыт. В ближайшие дни территория вновь будет открыта», - сказала она.
Эльмаргызы также добавила, что по завершении ремонта будет предоставлена подробная информация о проделанных работах.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.