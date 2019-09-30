Главный пирс Бакинского бульвара закрылся на ремонт

БАКУ /Trend/ - Вход на главный пирс Бакинского бульвара, находящегося рядом с Башней с часами (бывшая "Парашютная вышка"), несколько дней как закрыт, сообщает в понедельник Trend.

Вход на территорию пирса огорожен металлическими барьерами.

Глава пресс-службы Управления Приморского национального бульвара Гюнай Эльмаргызы сообщила Trend, что на территории идут ремонтно-строительные работы. «В данное время там идут ремонтно-строительные работы, поэтому вход на пирс временно закрыт. В ближайшие дни территория вновь будет открыта», - сказала она.

Эльмаргызы также добавила, что по завершении ремонта будет предоставлена подробная информация о проделанных работах.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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