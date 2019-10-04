Проводимые в Азербайджане реформы будут служить оказанию еще более качественной правовой помощи гражданам – генпрокурор

БАКУ /Trend/ - Проводимые в Азербайджане реформы будут служить оказанию еще более качественной правовой помощи гражданам.

Об этом Генеральный прокурор Закир Гаралов сказал, выступая на международной конференции «Сильная и авторитетная адвокатура – вызовы современности», проводимой в Баку при совместной организации Коллегии адвокатов Азербайджана и Германского общества по международному сотрудничеству в рамках юбилейных мероприятий в связи с адвокатской профессией в Азербайджане, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, в последние годы в стране проведены важные работы по модернизации судебно-правовой системы, совершенствованию института адвокатуры.

Гаралов отметил, что реформы, проводимые во всех сферах для обеспечения устойчивого прогресса страны, создали условия для развития судебно-правовой системы, начала нового этапа: «Осуществляемые прогрессивные реформы будут служить организации работы института адвокатуры в соответствии с требованиями современного периода и международных стандартов и оказанию еще более качественной правовой помощи гражданам».

Генеральный прокурор добавил, что расширение работы по оказанию Коллегией адвокатов правовой помощи нуждающимся в государственной заботе категориям граждан окажет поддержку социально-направленной политике государства.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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