Азербайджанские каратисты взяли «золото» и «бронзу» в Москве (ФОТО)

7 октября 2019 12:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Москве завершился турнир из серии Премьер-лига каратэ-1, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Азербайджанскую национальную Федерацию каратэ.

Азербайджан заявил 20 спортсменов, трое из которых завоевали медали.

Рафаэль Агаев (75 кг) и Ирина Зарецка (68 кг) стали чемпионами.

Агаев в финале победил Ермека Яйназарова (Казахстан) - 1:0, а Зарецка одолела Ли Гонг (Китай) - 5:0.
Нурана Алиева (50 кг) победила в бою за «бронзу» соперницу из Японии.

В соревновании участвовали 642 каратиста из 85 стран. Азербайджан занял третье место.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Азербайджанские каратисты взяли «золото» и «бронзу» в Москве (ФОТО)
  • Азербайджанские каратисты взяли «золото» и «бронзу» в Москве (ФОТО)
  • Азербайджанские каратисты взяли «золото» и «бронзу» в Москве (ФОТО)
  • Азербайджанские каратисты взяли «золото» и «бронзу» в Москве (ФОТО)
  • Азербайджанские каратисты взяли «золото» и «бронзу» в Москве (ФОТО)
  • Азербайджанские каратисты взяли «золото» и «бронзу» в Москве (ФОТО)
  • Азербайджанские каратисты взяли «золото» и «бронзу» в Москве (ФОТО)
  • Азербайджанские каратисты взяли «золото» и «бронзу» в Москве (ФОТО)
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