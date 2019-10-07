Сильный ветер в Баку стихнет к утру

7 октября 2019 12:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сильный ветер, наблюдающийся сегодня на территории Азербайджана, стихнет к завтрашнему утру, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов.

Сегодня в результате вхождения на территорию страны холодного атмосферного фронта, движущегося с северо-запада, дует сильный ветер.

Максимальная скорость ветра в Товузском районе и Нафталане - 28 м/сек.

На 12:00 в Баку и на Абшеронском полуострове максимальная скорость ветра составила 16-22 м/сек, высота волн в море – до 3 метров.

Сегодня в течение дня максимальная скорость ветра составит 25-30 м/сек, с усилением местами до 33-35 м/сек. Ночью скорость ветра составит 15-20 м/сек, местами - 23 м/сек.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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