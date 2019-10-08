Завтра в Баку ожидается сильный ветер

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Утром местами слабый туман, морось. Временами усиливающийся юго-западный ветер днем сменится сильным северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 14-17, днем - 21-24, в Баку ночью - 15-17, днем - 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 до 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в отдельных северных и восточных районах ожидаются грозовые дожди. Утром местами туман, сильный западный ветер.

Ночью - 14-18, днем - 27-32, в горах ночью - 6-11, днем - 14-19 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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