Названы даты очередных пробных экзаменов для приема на госслужбу в Азербайджане

9 октября 2019 14:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародованы даты проведения пробных экзаменов для приема на государственную службу.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), пробные экзамены по группам госдолжностей AA, AB, AC, BA, BB будут проведены 11 и 18 октября и начнутся в 10:00.

Кандидаты будут сдавать экзамены в электронной форме в специальных компьютеризированных залах в здании ГЭЦ по адресу: улица Абдулвахаба Саламзаде, 28, Насиминский район города Баку.

Онлайн-регистрация для участия в этих экзаменах завершится в 9:00 11 и 18 октября соответственно. Для регистрации необходимо перейти по ссылке.

Отметим, что желающие принять участие в экзамене, должны создать «личный кабинет» на сайте ГЭЦ. При этом в "личном кабинете" открывается денежный счет. После его создания и перечисления необходимых средств на счет можно будет пройти онлайн-регистрацию на сайте ГЭЦ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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