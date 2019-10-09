Джем Йылмаз выступит в Баку (18+) (ФОТО)

9 октября 2019 15:45 (UTC+04:00)

Известный турецкий комик, актер и шоумен Джем Йылмаз представит в Баку свое знаменитое stand up-шоу «Diamond Elite Platinum Plus». Грандиозный концерт состоится 16-17 ноября в Бакинском Конгресс-центре.

Джем Йылмаз, известный своими юмористическими выступлениями, снялся во множестве комедийных фильмов и входит в список самых выдающихся деятелей турецкого шоу-бизнеса.

Аудитория известного шоумена давно и с нетерпением ждала его визита в Баку. И, хотя Джем Йылмаз неоднократно получал приглашения выступить в нашей столице, соглашение так и не было достигнуто. И, наконец, этот замечательный подарок для бакинской аудитории артиста сделал TOPAZ! Зрелищная концертная программа Джема Йылмаза состоится при организационной поддержке бренда TOPAZ.

Являясь торговой маркой ЗАО «Caspiantech» (ранее ЗАО «Azərinteltek»), TOPAZ начал свою деятельность в 2011 году как первый и единственный законный оператор спортивных ставок в Азербайджане. С самого начала своей деятельности TOPAZ активно занимался развитием спорта, в 2012-2019 годах выступил спонсором Премьер-лиги Азербайджана. Кроме этого, работая над множеством проектов, он внес значительный вклад в развитие различных видов спорта в Азербайджане.

E-TOPAZ предоставляет возможность каждому лицу, достигшему 18-летнего возраста, принять участие в розыгрыше билетов на шоу Джема Йылмаза. Для этого необходимо зайти на сайт www.etopaz.az и ознакомиться с условиями розыгрыша.

Билеты можно приобрести на сайте и в кассах iTicket.az.

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  • Джем Йылмаз выступит в Баку (18+) (ФОТО)
  • Джем Йылмаз выступит в Баку (18+) (ФОТО)
  • Джем Йылмаз выступит в Баку (18+) (ФОТО)
  • Джем Йылмаз выступит в Баку (18+) (ФОТО)
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