Высота волн на Каспии достигала почти 3 метров

БАКУ /Trend/ - Сегодня скорость северо-западного ветра и Нафталане временами усиливалась до 28 м/сек, Дашкесане – 25, Тертере – 22, Хыналыге, Баку, Аляте – 20, Нефтяных Камнях - 18, Пираллахи – 17, Гядабее - до 15 м/сек, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов.

Высота волн на Каспии достигала 2,8 метра.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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