Высаженные в Азербайджане 650 тыс. деревьев ежегодно будут поглощать 2600 т углекислого газа

БАКУ /Trend/ - Инициатива Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев в один день в связи с 650-летием великого поэта-мыслителя Имадеддина Насими воспринята с большим воодушевлением.

Об этом в пятницу сказал Trend независимый эксперт по климатическим изменениям Магеррам Мехтиев.

«Инициатива Мехрибан ханум Алиевой является очень полезным и нужным шагом в направлении экологически чистого и безопасного будущего мира, в котором мы живем. Недаром леса называются «легкими» планеты. Деревья - это не только красота природы, изумрудное и зеленое платье планеты, но и прекрасный источник здоровья. Во всех крупных городах мира проводятся масштабные кампании по озеленению, а высаженные деревья, являясь источником эстетической красоты, также обеспечивают население кислородом. В частности, проведение подобных мероприятий в населенных пунктах, где расположены крупные производственные и промышленные предприятия, является показателем проявления большой заботы о здоровье граждан. Эта инициатива по случаю юбилея великого поэта в нашей стране заслуживает высокой оценки. 650 000 деревьев через 4-5 лет начнут поглощать 2600 тонн углекислого газа ежегодно, а это, в свою очередь, в значительной степени поспособствует смягчению последствий изменения климата и улучшению состояния окружающей среды. Поэтому каждый должен внести свой вклад в эту благородную инициативу», - сказал эксперт.

В заключение Мехтиев добавил: «Эта инициатива также станет очень успешным шагом к выполнению обязательств, взятых нашей страной на XXI Конференции по климату, проведенной в 2015 году в Париже в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В Парижском соглашении Азербайджан обязался сократить выбросы углерода на 35 процентов к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. Посадка 650 000 деревьев в один день станет достойным вкладом в выполнение этого обязательства».

Отметим, что Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выдвинула благородную инициативу по посадке 650 000 деревьев с целью пропаганды наследия и в честь 650-летнего юбилея Имадеддина Насими.

В рамках этой инициативы в ноябре в один день планируется посадить 650 тысяч деревьев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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