Фонд зарплаты в частном секторе Азербайджана вырос на треть – министр (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Благодаря мерам, направленным на пресечение неофициальной занятости, на первое октября 2019 года число трудовых договоров в частном секторе выросло на 16,5 процента, достигнув 90 962 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а фонд зарплаты возрос на 33,4 процента.

Об этом на XXXII заседании Консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения государств-участниц СНГ министр труда и соцзащиты населения Сахиль Бабаев, сообщает в понедельник Trend.

По словам министра, повышение минимальной зарплаты на 93 процентов, размера минимальной пенсии на 72 процентов, повышение социальных пособий и пенсий, в среднем, вдвое, учреждение двух новых видов пенсий и другие меры оказали существенную социальную поддержку благосостоянию более 4,2 миллиона человек.

Министр отметил, что до конца года планируется открытие еще двух центров DOST, а в 2025 году их число в стране достигнет 31, добавив, что также до конца октября в полное пользование будет сдана подсистема «Занятость».

Бабаев напомнил, что с первого января 2019 года в стране началось электронное пенсионное назначение, и по сегодняшний день в электронном порядке назначены пенсии свыше 14 тысячи человек.

Министр труда также сказал, что охват программой самозанятости в Азербайджане в прошлом году увеличился на более, чем в шесть раз, а в 2019 году на основании этой программы запланировано создание 10 тысяч малых домашних хозяйств и малых предприятий.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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