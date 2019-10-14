Завтра в Баку сохранится умеренная погода

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром и вечером в отдельных местах слабый туман, умеренный южный ветер, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 16-19, днем - 22-26, в Баку ночью 16-18, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 770 до 766 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность ночью 65-75, днем 40-50 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Восточный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Ночью 11-16, днем 24-29, в горах ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла.

На Абшеронском полуострове днем временами ожидается усиление юго-западного ветра, что может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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