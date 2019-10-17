С 2020 года в Азербайджане начнется поэтапная сертификация учителей

17 октября 2019 14:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 2020 года в Азербайджане начнется поэтапная сертификация учителей.

Об этом на пресс-конференции в штабе правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает в четверг Trend.

Министр напомнил, что в законе «Об образовании» предусмотрена сертификация учителей раз в пять лет. «Для начала процесса сертификации правительство должно подтвердить документ, в котором будет отражена информация о том, по каким принципам и с какой последовательностью будет проходить сертификация, о проведении оценивания и др. вопросы. Только после этого может быть проведена сертификация учителей», - сказал министр.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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