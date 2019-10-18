ИВ: Жители Абшеронского района с большим усердием готовятся к инициативе по посадке 650 тыс. деревьев

БАКУ /Trend/ - Жители Абшеронского района с большим усердием готовятся к инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой о посадке в стране 650 тысяч деревьев в течении одного дня, сказал в пятницу Trend заместитель главы Исполнительной власти Абшеронского района Ильхам Гулуев.

Замглавы ИВ напомнил, что по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в ноябре во всех регионах республики в один день будет высажено 650 тысяч деревьев: «В этот день в Абшеронском районе планируется посадить 20 тысяч деревьев».

Гулуев отметил, что в настоящее время на территориях, где планируется посадить деревья, выкапываются лунки, проводятся линии для воды и ведутся другие необходимые подготовительные работы: «В ходе акции будут высажены деревья с учетом местного климата. Наряду с обочинами, деревья планируется посадить и вокруг многоквартирных зданий в городе Хырдалан в рамках проекта «Наш двор», который осуществляется по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения İDEA Лейлы Алиевой. Жители Абшеронского района высоко ценят значимость этой важной и благородной инициативы, и с большим желанием готовятся к этому широкомасштабному мероприятию».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.