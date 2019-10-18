ИВ: Жители Абшеронского района с большим усердием готовятся к инициативе по посадке 650 тыс. деревьев

18 октября 2019 16:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Жители Абшеронского района с большим усердием готовятся к инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой о посадке в стране 650 тысяч деревьев в течении одного дня, сказал в пятницу Trend заместитель главы Исполнительной власти Абшеронского района Ильхам Гулуев.

Замглавы ИВ напомнил, что по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в ноябре во всех регионах республики в один день будет высажено 650 тысяч деревьев: «В этот день в Абшеронском районе планируется посадить 20 тысяч деревьев».

Гулуев отметил, что в настоящее время на территориях, где планируется посадить деревья, выкапываются лунки, проводятся линии для воды и ведутся другие необходимые подготовительные работы: «В ходе акции будут высажены деревья с учетом местного климата. Наряду с обочинами, деревья планируется посадить и вокруг многоквартирных зданий в городе Хырдалан в рамках проекта «Наш двор», который осуществляется по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения İDEA Лейлы Алиевой. Жители Абшеронского района высоко ценят значимость этой важной и благородной инициативы, и с большим желанием готовятся к этому широкомасштабному мероприятию».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Абшеронском районе Азербайджана построят жилой квартал для вынужденных переселенцев
Экономика 11 октября 09:41
В трех районах Азербайджана ограничено газоснабжение
Общество 4 октября 10:12
В одном из районов Азербайджана частично приостановлено электроснабжение
Общество 26 сентября 16:21
МЧС Азербайджана выдало положительные заключения для ввода в эксплуатацию еще 168 жилых зданий
Общество 19 сентября 21:13
В Абшеронском районе будут перебои в электроснабжении
Общество 9 сентября 12:02
В пяти районах Азербайджана будет приостановлено газоснабжение
Энергетика 4 сентября 10:09
Лента новостей
В Ашхабаде состоится международный нефтегазовый форум
Бизнес 16:35
Названа дата муниципальных выборов в Азербайджане
Политика 16:29
Президент Ильхам Алиев наградил группу энергетиков орденами и медалями
Политика 16:29
Компания SOCAR огласила объемы добытого газа за девять месяцев
Энергетика 16:19
Казпочта закупит аккумуляторы путем тендера
Тендеры 16:18
Узбекско-китайское СП объявляет тендер на закупку запчастей
Тендеры 16:18
Туркменистан выступил в ОБСЕ с заявлением по итогам ашгабадского саммита СНГ
Бизнес 16:18
ЕС введет ответные тарифы на пошлины США по Airbus
В мире 16:08
Ставропольский край планирует поставки агропродукции в Азербайджан
Бизнес 15:58