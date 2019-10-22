В Азербайджане реабилитацию прошли свыше 1800 детей с ограниченными возможностями здоровья

БАКУ /Trend/ - В учреждениях реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья министерства труда и социальной защиты населения за 9 месяцев текущего года реабилитационные услуги оказаны 1874 детям этой категории, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минтруда.

За этот период в Детском восстановительном центре министерства лечебные процедуры в стационарных и амбулаторных условиях прошли 1543 ребенка.

В Государственном реабилитационном учреждении для детей, нуждающихся в особой заботе, курсы реабилитации в амбулаторных условиях прошел 331 ребенок с ограниченными возможностями здоровья.

В обоих учреждениях детям были предоставлены различные физиотерапевтические процедуры, услуги профессионального психолога, логопеда, арт-терапевта и др.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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