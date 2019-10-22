В Азербайджане стартует конкурс для желающих стать контролером на экзаменах ГЭЦ

БАКУ/Trend/ - Кандидаты, желающие получить сертификат контролера в экзаменационных залах, с 29 октября будут приглашены на этап собеседования, передает во вторник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).
Для участия в собеседовании требуются следующие документы:
- электронная анкета кандидата
- удостоверение личности
- справка об отсутствии судимости
- документ о высшем образовании (диплом)
- справка с места работы (если таковая имеется).
Собеседования будут проведены ответственными сотрудниками в административном здании ГЭЦ (Баку, Ясамальский район, улица Микайыла Мушфига 1М) и региональных отделениях центра.
В ходе собеседования проверяется физическое и психологическое здоровье кандидата, общее мировоззрение, речь, способность работать в напряженных условиях. С результатами собеседования кандидаты смогут ознакомиться в электронной анкете. Кандидаты, успешно прошедшие этап собеседования будут приглашены на тестовый экзамен для проверки общего интеллектуального уровня.
Отметим, что на сегодняшний день регистрацию для участия в конкурсе прошли 518 кандидата и 119 из них освобождены от этапа собеседования по причине того, что находятся в базе контролеров ГЭЦ. После регистрации они будут приглашены на тестовый экзамен.
Напомним, что в прошлом году 565 кандидатов, получив сертификат контролера в экзаменационных залах, участвовали в экзаменах ГЭЦ.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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