Уже растет склонность к жизни в одиночестве без стремления к созданию семейного очага - Мубариз Гурбанлы

23 октября 2019 13:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Очевидно, что в средние века религия влияла на все сферы жизни, но сегодня у нее такого влияния нет, она не столь серьезно влияет на управление государством, отношения в обществе.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы на конференции "Взгляд из XXI века: государство, общество и религия".

По его словам, в настоящее время, обращая внимание на отношения религии и общества, индивидуума к религии, трудно не заметить вызовы и угрозы 21 века.

"Вызовы и угрозы текущего века отличаются от предыдущих. Развитие информационных технологий в 21 веке также создает определенные угрозы. В настоящее время численность населения планеты достигает 7,8 миллиарда человек. Прирост населения уже создает определенные проблемы. Этот фактор способствует нехватке природных ресурсов, питьевой воды, пищевых продуктов. По этой причине в настоящее время около двух миллиардов людей не могут обеспечить себе требуемый пищевой рацион, то есть, живут впроголодь. Все это способствует массовой миграции людей, что также создает определенные угрозы в мире", - сказал Гурбанлы.

Он добавил, что есть серьезные изменения и в семейных отношениях.

"Уже растет склонность к жизни в одиночестве без стремления к созданию семейного очага. А это генерирует определенные проблемы. Все эти проблемы в настоящее время влияют на религиозность людей. В странах, относящихся к христианскому миру, происходят изменения в отношении людей к религии. Если сто лет назад люди массово ходили в церковь, то сейчас этого мы не видим", - отметил Мубариз Гурбанлы.

По его словам, в Конституции Азербайджана ясно отображено отношение государства к религии.

"Конституцией Азербайджана гарантируется свобода совести. В то же время, в отношениях государства и религии в Азербайджане, за основу берется светский принцип, который также влияет на управление государством. В Конституции Азербайджана нет различий между религиями", - подчеркнул Гурбанлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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