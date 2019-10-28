Геомагнитная активность в предстоящие дни может создать дискомфорт для метеочувствительных людей в Азербайджане

28 октября 2019 20:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Шамахинская астрофизическая обсерватория имени Насреддина Туси Национальной Академии наук обнародовала прогноз космической погоды.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на обсерваторию, в течение дня солнечная активность была на низком уровне, на Солнце не наблюдались пятна. Геомагнитное поле за последние 24 часа в целом было спокойным.

За прогнозируемый период (28-30 октября) солнечная активность также будет на низком уровне. В последний день прогноза ожидается увеличение параметров солнечного ветра.

Вероятность магнитной бури за прогнозируемый период оценивается чем менее в 10 процентов.

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