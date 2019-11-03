В результате сильного ветра в Баку обрушилась крыша здания (ФОТО)

3 ноября 2019 09:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сильный ветер, наблюдавшийся вчера в Баку, вызвал ряд последствий.

Как сообщает в воскресенье Trend, в результате сильного ветра обрушилась крыша здания, расположенного на улице С.Мехмандарова Хатаинского района.

Отметим, что согласно последним данным министерства экологии и природных ресурсов, скорость северо-западного ветра достигала в Баку 35 м/сек, в Сумгайыте и Пираллахи 34 м/сек и 23 м/сек на Нефтяных камнях, высота волн достигла 7 метров.

В Сумгайыте, Баку, Бина, Маштагах, Забрате, Пираллахи, Нахчыване, Ордубаде, Исмаиллы, Маразе, Алтыагадже, Хачмазе, Губе, Гусаре, Кюрдамире, Сабирабаде, Джафархане, Сальяне, Билясуваре, Лянкяране, Нефтчале, Шабране и Набране были дожди.

В Халтане, Гырызе, Хыналыге и Шахдаге выпал снег.

(Автор: Самир Али)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В результате сильного ветра в Баку обрушилась крыша здания (ФОТО)
  • В результате сильного ветра в Баку обрушилась крыша здания (ФОТО)
  • В результате сильного ветра в Баку обрушилась крыша здания (ФОТО)
  • В результате сильного ветра в Баку обрушилась крыша здания (ФОТО)
  • В результате сильного ветра в Баку обрушилась крыша здания (ФОТО)
  • В результате сильного ветра в Баку обрушилась крыша здания (ФОТО)
  • В результате сильного ветра в Баку обрушилась крыша здания (ФОТО)
  • В результате сильного ветра в Баку обрушилась крыша здания (ФОТО)
Новости по теме
Завтра скорость ветра в Баку будет достигать 32-35 м/сек
Общество 1 ноября 18:48
Филипп Киркоров показал, как провел свободное время в Баку (ФОТО)
Звёздный мир 1 ноября 17:32
Сеть творческих городов ЮНЕСКО - принцип "Три Т" для Баку (ФОТО)
Культура 31 октября 17:55
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
Общество 30 октября 23:09
Завтра температура воздуха в Баку снизится на 5-8 градусов
Общество 30 октября 14:22
В Баку проходит встреча глав МИД стран Движения неприсоединения (ФОТО)
Политика 23 октября 09:58
Лента новостей
В Азербайджане начинается подача документов для регистрации кандидатов на муниципальные выборы
Политика 10:26
Китай вывел на орбиту три спутника при помощи ракеты "Чанчжэн-4B"
Китай 10:21
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 09:52
Грузинский телеканал Imedi во второй раз за неделю подвергся кибератаке
Грузия 09:32
Полиция Гонконга задержала более 200 участников субботних протестов
Китай 09:12
Пекин выразил готовность к сотрудничеству с АСЕАН по Южно-Китайскому морю
Китай 08:59
Школьник из США пытался найти киллера через Instagram
США 08:47
В сентябре товарооборот Турции с Азербайджаном превысил $30 млн - министерство
Турция 07:56
В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум
Другие страны 07:36