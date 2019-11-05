ДТП с автобусом Ростов-Баку, много пострадавших

Семь человек пострадали в ДТП с пассажирским микроавтобусом, следовавшим по маршруту Ростов-Баку.

Авария произошла около поселка Благодарный рядом с Буденновском.

Как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, автобус наехал на препятствие. Госпитализировано семь человек, сообщается, что все они граждане Азербайджана.

Все пострадавшие доставлены в больницу. Информация о ДТП уточняется.

Как уточнили в управлении МВД по Ставропольскому краю, авария произошла на 78-м км автодороги Светлоград - Благодарный - Буденновск. Там столкнулись микроавтобус "Форд-Транзит" и легковой автомобиль "Лифан", водитель которого попытался совершить маневр разворота. После столкновения с легковым автомобилем микроавтобус съехал в левый кювет и допустил наезд на дерево.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и специалисты экстренных служб.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.