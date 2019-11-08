БАКУ/Trend/ - В Баку завершилось основное строительство еще одной станции метро.

Об этом сказал журналистам главный инженер по эксплуатации ЗАО «Бакинский метрополитен» Алихан Османов, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что основное строительство станции метро с условным названием "B-3" завершилось, до середине следующего года будут проводиться окончательные работы. В целом, эта линия состоит из 12 станций и одного депо. Практически завершено строительство трех станций этой линии.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Редактор: Юсиф Агаев.)

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