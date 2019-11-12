В Азербайджане предложено снизить процент ипотеки

12 ноября 2019 18:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Учитывая большой интерес к построенному социальному жилью в Азербайджане необходимо расширить строительство таких домов.

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Мирзазаде, сообщает во вторник Trend.

Депутат считает важным строительство социального жилья и в регионах: «Предлагаю министерству финансов, чтобы строительство соцжилья было расширено и в столице и регионах».

Депутат также предложил пересмотреть ипотечные кредиты: «Считаю, что будет целесообразно изменить процент ипотеки в Баку и регионах. У населения регионов не такие высокие доходы, как в столице. Поэтому предлагаю снизить процент ипотеки в регионах».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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