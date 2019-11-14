Минобразования Азербайджана объявило выговоры ответственным лицам школ

14 ноября 2019 16:19 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В октябре на «Горячую линию 146-2» министерства образования поступило 28 обращений, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство.

Обращения, поступившие из Баку, Сумгайыта, Гянджи, Абшеронского, Саатлинского, Исмаиллинского, Астаринского, Агдашского, Самухского, Агсуинского, Билясуварского и Евлахского районов, в основном, были связаны со случаями препирательства между учащимися или конфликтными ситуациями между учащимся и учителем.

По поручению министерства, обращения были на местах рассмотрены с участием учеников, их родителей и преподавателей.

Вышеуказанные случаи, которые подтвердились в бакинских средних школах № 19, 31, 85 и 261, в лицее технических и естественных наук имени Н.Гянджеви и средней школе № 33 в Сумгайыте, в школе № 2 села Шахагаджы Астаринского района, средней школе села Алабашлы Самухского района, были вынесены на обсуждение педсоветов этих школ. За недочеты в работе одному из ответственных лиц было сделано письменное предупреждение, семерым объявлен выговор.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанские школьники получат учебники до 6 сентября - минобразования
Общество 29 августа 16:31
В Азербайджане начался этап дополнительного замещения вакантных мест для учителей
Общество 28 августа 11:16
В Азербайджане начались собеседования по приему на работу на должность директора школы
Общество 21 августа 15:28
В Азербайджане регистрацию прошли 3 тыс. будущих директоров школ
Общество 19 июля 12:03
Минобразования: Более 7 тысяч вакантных мест будут представлены на конкурсе по приему учителей на работу
Общество 18 июля 23:07
Замминистра: В Азербайджане и сегодня есть учителя не знающие свой предмет на должном уровне
Общество 15 июля 18:39
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение о сотрудничестве в сфере труда и соцзащиты между Азербайджаном и Литвой
Политика 17:20
В Азербайджане пройдет Неделя узбекского кино
Культура 17:16
Руфат Асадов посвятил клип Дню хранительницы домашнего очага (ВИДЕО)
Звёздный мир 17:15
В Азербайджане очень здоровый климат межрелигиозных отношений — Димитрий Сафонов
Политика 17:12
Фонд Nargis и посольство Венгрии в Азербайджане организуют очередной благотворительный концерт
Культура 17:09
ОПЕК ожидает снижения добычи нефти в Азербайджане в 2019 году
Энергетика 17:05
Число иностранных путешественников - нерезидентов в Грузии выросло на 4,6%
Туризм 17:01
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Всемирной конфедерации этноспорта
Политика 16:58
Узбекистан подписал два кредитных соглашения с АБР
Бизнес 16:53