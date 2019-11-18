Развитие женского предпринимательства в Азербайджане снижает уровень бедности - Хиджран Гусейнова

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане год от года растет число женщин-предпринимателей. Развитие женского предпринимательства снижает уровень бедности.

Об этом на форуме «Новые возможности на горизонте: Зеленый свет женщинам-предпринимателям» сказала председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, сообщает в понедельник Trend.

Гусейнова отметила, что рост числа женщин-предпринимателей способствует повышению жизненного уровня населения, открытию новых рабочих мест.

«Необходимо усилить процессы по привлечению женщин к курсам повышения квалификации. Надо создавать возможности, чтобы женщины-предприниматели могли выходить на новые рынки. Также необходимо расширить экспорт производимой женщинами-производителями продукции в торговые дома Азербайджана, функционирующие за рубежом", - сказала Гусейнова

Глава комитета добавила, что благодаря ресурсным центрам, созданным в восьми районах Азербайджана, бизнес смогли построить 145 женщин.

Гусейнова, подчеркнула, что в результате деятельности этих центров создана прочная сеть женщин-предпринимателей, которая насчитывает свыше 6500 членов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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