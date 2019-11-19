В Азербайджане увеличилось число женщин-судей (Эксклюзив)

19 ноября 2019 09:26 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане за последние четыре года увеличилось число женщин-судей, сообщает во вторник Trend.

За прошедший период в стране также увеличилось количество судей.

Количество судей в стране в 2015 году составляло 513 человек. В 2018 году их число выросло до 571. Большинство судей в стране - мужчины.

Если в 2015 году число женщин-судей составляло 62, то в 2018 году их число выросло до 84 человек.

В прошлом году мужчины-судьи составляли 85 процентов всех судей, а женщины - 15 процентов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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