В Азербайджане судебным экспертам будет присваиваться степень квалификации

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) обсуждалась поправка в закон «О деятельности государственной судебной экспертизы», связанной с работой судебных экспертов в Азербайджане, сообщает во вторник Trend.
Согласно поправке, судебным экспертам будет присваиваться степень квалификации, в зависимости от специализации и уровня подготовки. Поэтому в закон добавляется ст. 11-2 (Аттестация судебных экспертов).
Правила проведения аттестации и предоставления степени квалификации устанавливает соответствующий орган исполнительной власти.
В работе судебных экспертов будут следующие новшества: «Согласно другой поправке к закону будет создан Реестр судебных экспертов. В соответствии с новой статьей, соответствующий орган исполнительной власти будет вносить в Реестр судебных экспертов информацию об экспертах управлений судебной экспертизы и частных судебных экспертах. Реестр будет размещен на сайте соответствующего органа исполнительной власти, и информация будет регулярно обновляться».
После голосования законопроект был принят в первом чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.