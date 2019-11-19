В Азербайджане судебным экспертам будет присваиваться степень квалификации

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) обсуждалась поправка в закон «О деятельности государственной судебной экспертизы», связанной с работой судебных экспертов в Азербайджане, сообщает во вторник Trend.

Согласно поправке, судебным экспертам будет присваиваться степень квалификации, в зависимости от специализации и уровня подготовки. Поэтому в закон добавляется ст. 11-2 (Аттестация судебных экспертов).

Правила проведения аттестации и предоставления степени квалификации устанавливает соответствующий орган исполнительной власти.

В работе судебных экспертов будут следующие новшества: «Согласно другой поправке к закону будет создан Реестр судебных экспертов. В соответствии с новой статьей, соответствующий орган исполнительной власти будет вносить в Реестр судебных экспертов информацию об экспертах управлений судебной экспертизы и частных судебных экспертах. Реестр будет размещен на сайте соответствующего органа исполнительной власти, и информация будет регулярно обновляться».

После голосования законопроект был принят в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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