Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)

24 ноября 2019 21:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Александр Сергеевич Пушкин так ощущал это время года: "И с каждой осенью я расцветаю вновь". "Осень - это вторая весна, когда каждый лист - цветок", говорил Альбер Камю.

Да, об осени немало сказано и написано, созданы бесчисленные полотна. Возможно, это потому, что осень это время года, когда вновь пробуждаются нежные чувства, обуревает любовное томление. Хотя, природа прекрасна во все времена года, красота осени - нечто несравненное...

Trend представляет осенние этюды.

(Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
  • Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
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