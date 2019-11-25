Минтруда Азербайджана электронизировало назначение ежемесячного пособия по инвалидности (ФОТО)

БАКУ/Trend - Министерство труда и социальной защиты населения разработало и запустило механизм электронного назначения ежемесячного пособия по инвалидности, сообщает в понедельник Trend.

На пресс-конференции, прошедшей в Агентстве DOST при министерстве, посвященной внедрению новой электронной системы, директор Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты Гималай Мамишов рассказал о программе электронных услуг в области труда, занятости и социального обеспечения.

Он подчеркнул, что по поручению Президента Ильхама Алиева, с начала 2019 года в качестве первой проактивной службы в стране был осуществлен переход на автоматизированный механизм назначения пенсий. Было отмечено, что с начала текущего года были назначены пенсии в электронном порядке, без надобности обращаться в какие-либо структуры и подавать документы, более 15 тысячам граждан.

Мамишов отметил, что до конца этого года планируется электронизировать назначения по 19 видам пособий и пенсий. Среди них разработаны и внедрены механизмы электронного назначения единовременного пособия по рождению ребенка, ежемесячных пособий на детей в возрасте до 18 лет, с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и президентских ежемесячных пособий по уходу за ребенком с ОВЗ, а сегодня - механизм электронного назначения ежемесячного пособия по инвалидности. Остальные виды социальных выплат будут автоматизированы к концу года.

Директор ГФСЗ также напомнил, что указом Президента от 15 апреля 2019 года размер пособия по инвалидности с первого апреля увеличен на 100%.

В свою очередь, начальник Государственной службы медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве Джавид Абдул-Гадиров отметил, что оценка инвалидности проводилась с помощью электронной системы, и уже началось электронное назначение пособий по инвалидности.

По его словам, в течение года новая электронная система охватит около 16 тысяч граждан.

Затем руководитель отдела электронных услуг и инноваций министерства Кянан Акберов представил новый механизм электронного назначения.

Было отмечено, что после назначения уровня инвалидности в подсистеме министерства «Инвалидность», эта информация будет передана в подсистему «Социальные выплаты». Подсистема «Социальные выплаты» будет автоматически назначает ежемесячные пособия лицам без права на пенсию, но с инвалидностью.

SMS и платежная карта для этого гражданина будут отправлены в банк. Чтобы получить платежную карту гражданин должен через 15 дней посетить отделение банка, указанное в SMS-сообщении. В случае, если у гражданина нет телефона, то необходимую информацию он может получить, позвонив в центр обработки вызовов «142» или через интернет-портал e-social, а также связавшись с соответствующим отделом ГФСЗ.

Таким образом, пособие по инвалидности будет предоставляться в электронном виде, как и пенсия по инвалидности. Для этого гражданину не надо куда-либо обращаться, подавать документ, это пособие будет назначено ему автоматически.

В ближайшее время также будет решен вопрос об электронных назначениях пособий для лиц, имеющих некоторые категории инвалидности.

Таким образом, четыре вида социальных выплат и пособий системы электронных назначений, созданные за прошедший период 2019 года, в электронных системах в течение года будут охватывать примерно 161 тысячу человек. Это единовременные пособия при рождении ребенка (приблизительно 130 тысяч человек в год), ежемесячные пособия для детей с ОВЗ (около 7,5 тысяч в год), назначение президентских пенсий по уходу за этими детьми (примерно 7,5 тысяч в год) и ежемесячные пособия по инвалидности (примерно 16 тысяч в год).

После завершения процесса автоматизации льгот и пособий примерно 180 тысяч назначений будут проводиться полностью электронным способом, без необходимости обращаться в какие-либо структуры и подачи документов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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