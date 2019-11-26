Экс-глава Межбанка Джахангир Гаджиев просит оправдать его

БАКУ/Trend/ - В Бакинском апелляционном суде прошло заседание по апелляционной жалобе экс-председателя правления ОАО "Азербайджанский международный банк" Джахангира Гаджиева, экс-депутата Дуньямина Халилова, а также гражданского истца - министерства по налогам, сообщает во вторник Trend.

На процессе под председательством судьи Гасана Ахмедова, Гаджиев и Халилов выступили с просьбой вынести им оправдательный приговор.

Процесс будет продолжен девятого декабря.

Напомним, что приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям, экс-глава Межбанка Джахангир Гаджиев осужден к 16,5 годам лишения свободы, с учетом прежнего срока наказания, Дуньямин Халилов – к 14,5 годам.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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