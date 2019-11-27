Наряду с традиционным центром Баку должны быть еще два вида центров - комитет

БАКУ /Trend/ - Подход, который предлагают международные эксперты, и который поддерживают местные специалисты, заключается в том, что наряду с традиционным центром Баку должны быть еще два вида центров – региональный городской центр и подцентры.

Об этом в ходе обсуждения Генплана Баку сказал первый зампред Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, сообщает в среду Trend.

По словам Гулиева, несмотря на то, что Сумгайыт и Хырдалан отдельные города, их тоже следует учитывать с точки зрения инфраструктуры: «Сегодня Сумгайыт играет роль регионального центра. Сущность регионального центра заключается в том, что он должен обладать инфраструктурой, схожей с традиционным центром. Сумгайыт и является таким центром. Мы потому называем его региональным центром, что он находится достаточно далеко от традиционного центра Баку. Он выступает в роли центра для региона, соединяющего пригороды Баку. Создать региональные центры предлагается и в Аляте и Мардакяне».

Гулиев добавил, что Хырдалан может стать одним из подцентров: «Несмотря на то, что территории Бинагады, Говсан, Локбатан, Зых, Сабунчи расположены в стороне от Баку, они тоже могут быть представлены как подцентры Баку».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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