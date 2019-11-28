Состоялся Форум выпускников, посвященный юбилею БГУ (ФОТО)

28 ноября 2019 15:28 (UTC+04:00)

В Бакинском конгресс-центре состоялся Форум выпускников, посвященный 100-летию Бакинского государственного университета (БГУ).

Целью форума является развитие интеграционных процессов в системе отношений «университет - выпускник», продвижение образования, науки и национально-культурных ценностей Азербайджана за рубежом, укрепление международного образовательного и научного сотрудничества, обеспечение развития людских ресурсов для формирования в БГУ прогрессивных методов построения карьеры и их развития.

Вначале коллектив БГУ и выпускники этого вуза в Аллее почетного захоронения почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили венок и цветы к его могиле. Была также почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы на ее могилу. Затем в Шехидляр хиябаны была почтена светлая память героических сынов Родины, отдавших жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность нашей страны, возложен венок к мемориалу «Вечный огонь».

Ректор БГУ Эльчин Бабаев, выступая на форуме со вступительным словом, рассказал об истории создания и традициях университета. Оратор отметил, что БГУ, получивший путевку в жизнь в 1919 году благодаря национальной сопричастности, настойчивости и борьбе патриотичных представителей интеллигенции, подвижников науки, образования и культуры, за минувшие 100 лет сыграл исключительную роль в истории нашего народа. За время деятельности университет подготовил около 180 тысяч специалистов, в том числе сотни высококвалифицированных кадров для ряда зарубежных стран. Вуз продолжает эту миссию и сегодня. Наряду с научной и образовательной деятельностью, БГУ и сегодня достаточно активно участвует в общественно-политической и культурной жизни страны, вносит ценный и солидный вклад в дальнейшее укрепление государственности, формирование национального сознания и мышления в нашей республике. Сегодня БГУ, подводя успешный итог вековой деятельности, вступает в новое столетие. Мы верим, что в соответствии со своей миссией, БГУ и в новом столетии будет готовить конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов, воспитанных в патриотическом духе, внесет ценный вклад в развитие нашей страны, - подчеркнул Эльчин Бабаев. Он выразил уверенность в том, что форум будет способствовать обмену опытом и установлению новых партнерских связей. «Наши выпускники должны приложить все усилия для дальнейшего развития своего университета», - подытожил ректор БГУ.

На Форуме выпускников выступили ректор Университета АДА Хафиз Пашаев, председатель Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, вице-президент BP Бахтияр Асланбейли, заместитель министра образования Махаббат Велиева. Теплыми воспоминаниями об альма-матере поделились профессор Лаборатории молекулярной биологии Кембриджского университета Великобритании Гариб Муршудов, председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева и другие.

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  • Состоялся Форум выпускников, посвященный юбилею БГУ (ФОТО)
  • Состоялся Форум выпускников, посвященный юбилею БГУ (ФОТО)
  • Состоялся Форум выпускников, посвященный юбилею БГУ (ФОТО)
  • Состоялся Форум выпускников, посвященный юбилею БГУ (ФОТО)
  • Состоялся Форум выпускников, посвященный юбилею БГУ (ФОТО)
  • Состоялся Форум выпускников, посвященный юбилею БГУ (ФОТО)
  • Состоялся Форум выпускников, посвященный юбилею БГУ (ФОТО)
  • Состоялся Форум выпускников, посвященный юбилею БГУ (ФОТО)
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