Аллахшукюр Пашазаде завтра отправится в Нахчыван

3 декабря 2019 13:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде четвертого декабря отправится в Нахчыван, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление. В ходе визита глава УМК примет участие в юбилейном мероприятии, которое будет проведено в Госкомитете по работе с религиозными структурами в рамках Плана мероприятий в соответствии с распоряжением, подписанным Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в связи с 70-летием со дня рождения Аллахшукюра Пашазаде и 40-летним юбилеем деятельности в в качестве шейхульислама.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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