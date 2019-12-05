Малейка Аббасзаде: Для замещения руководящих должностей отмечено мало обращений

5 декабря 2019 15:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В настоящее время обращения для приема на государственную службу в основном охватывают должности низшей классификации, потому для замещения этих должностей не требуется опыта.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

Она сообщила, что обращающиеся впервые для приема на государственную службу - это в основном молодые люди без опыта работы.

"Поэтому на экзаменах для приема на указанные должности наблюдается массовость. Но из-за того, что для соискания более высоких должностей требуется опыт работы, число обращений по этим должностям невелико. Лица, работающие в каком либо ведомстве, могут пойти на повышение по службе посредством внутриведомственного собеседования. Поэтому они предпочитают подобное собеседование экзаменам. Люди, работающие в определенной государственной структуре, не заинтересованы в переводе в другую, так как они желают добиться повышения в своем ведомстве", - сказала Аббасзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Малейка Аббасзаде: Университеты согласны на прием в магистратуру в один тур
Общество 14:33
В Азербайджане будет создан банк кадровых резервов
Общество 12:38
В Азербайджане будут проведены тестовые экзамены для кандидатов на должность судьи
Общество 21 ноября 17:31
В Азербайджане будет проведен тестовый экзамен для желающих работать в органах миграции
Общество 18 ноября 15:27
В Азербайджане пройдут два пробных экзамена по приему на госслужбу
Общество 30 октября 09:59
В Азербайджане стартует конкурс для желающих стать контролером на экзаменах ГЭЦ
Общество 22 октября 19:29
Лента новостей
В Гахе будет посажено 19 тыс. деревьев – замглавы ИВ района
Общество 16:06
Информационно-вычислительный центр представил новое программное обеспечение
ИКТ 16:00
Во Дворце Гейдара Алиева состоится грандиозная премьера спектакля "Nasimi Passion"
Культура 15:59
Продолжается кампания «В Новый год с новым iPhone»
Финансы 15:57
По прогнозу Минэкономики Грузии снизится потребление и импорт электроэнергии
Энергетика 15:57
Эльмар Мамедъяров: Первым шагом в урегулировании карабахского конфликта должна стать ликвидация его основных последствий
Политика 15:51
Какие факторы окажут влияние на стоимость мировой нефти?
Энергетика 15:50
Иран и Таджикистан договорились об оптимальном использовании научного потенциала
Общество 15:44
Иран предоставил скидки в размере $1,5 на экспортную продукцию ЕЭС
Бизнес 15:43