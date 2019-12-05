Малейка Аббасзаде: Для замещения руководящих должностей отмечено мало обращений

БАКУ/Trend/ - В настоящее время обращения для приема на государственную службу в основном охватывают должности низшей классификации, потому для замещения этих должностей не требуется опыта.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

Она сообщила, что обращающиеся впервые для приема на государственную службу - это в основном молодые люди без опыта работы.

"Поэтому на экзаменах для приема на указанные должности наблюдается массовость. Но из-за того, что для соискания более высоких должностей требуется опыт работы, число обращений по этим должностям невелико. Лица, работающие в каком либо ведомстве, могут пойти на повышение по службе посредством внутриведомственного собеседования. Поэтому они предпочитают подобное собеседование экзаменам. Люди, работающие в определенной государственной структуре, не заинтересованы в переводе в другую, так как они желают добиться повышения в своем ведомстве", - сказала Аббасзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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